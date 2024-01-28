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أحمد جودة - القاهرة - طمأن نادي القادسية الكويتي، من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم السبت، جماهيره على حالة نجم الفريق، عيد الرشيدي، الذي خرج مصابًا خلال فوز الفريق على اليرموك (1/2) في ثمن نهائي كأس الأمير.

القادسية الكويتي يكشف طبيعة إصابة عيد الرشيدي

شهد الوقت المحتسب بدلًا من الضائع تدخلًا عنيفًا من مدافع اليرموك علي حسين ضد الرشيدي، الأمر الذي استدعى إشهار البطاقة الحمراء للأول.

وأوضح القادسية أن إصابة الرشيدي، حسب التشخيص الأولي، تتمثل في كدمة في الكاحل، على أن يتم التأكد من حالته من خلال الأشعة غدًا.

ويتطلع الجهاز الفني للأصفر، بقيادة محمد المشعان، إلى استعادة الرشيدي قبل المواجهة المهمة المقررة الجمعة المقبل أمام الفحيحيل في ربع نهائي كأس الأمير.

تعاني صفوف القادسية من بعض الغيابات المؤثرة، لا سيما الحارس خالد الرشيدي، ومحمد خليل، وخالد إبراهيم، وأحمد شبيب.

ويجدر بالذكر أن القادسية لم يتعرض للخسارة منذ بداية الموسم الحالي، ويسير بخطى ثابتة نحو المنافسة في البطولات المحلية الثلاث.