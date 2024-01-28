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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سبب عدم ظهور النجم الكرواتي لوكا مودريتش في جلسة الاحماء مع البدلاء خلال الفوز بنتيجة (2-1) على لاس بالماس في مباراة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.

انشيلوتي يكشف اسباب عدم الدفع بمودريتش في مباراة لاس بالماس

وأوضح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: "الهدف الذي استقبلناه كان مفاجئًا وغير متوافق مع نمط لعبنا، وقمنا بتغيير نظام اللعب في الشوط الأول، لكننا لم نقدم أداء مميزًا، بل كنا جيدين".

وأضاف: "حققنا فوزًا مهمًا جدًا اليوم، ولكن كل مباراة تكون صعبة، والبدلاء يساهمون بشكل كبير، وهم أدوات نعتمد عليها، ولكن ليس دائمًا، لدينا العديد من الخيارات على مقاعد البدلاء لأن الجميع متحمس".

وعن استبدال فينيسيوس جونيور، أوضح: "قمت بتبديله للحفاظ على النتيجة (2-1)، حيث كان لدينا 3 مهاجمين، وقررت استبداله لزيادة الصلابة في الدفاع، وكان كامافينجا مرهقًا بعد مباراة مكثفة، ودخل تشواميني بحماس".

وتحدث عن تشواميني قائلًا: "لقد قدم أداءً جيدًا كالعادة، فهو قوي جدًا في الدفاع ويقطع الكثير من الكرات، وسجل هدفًا بالرأس اليوم، ونحن خطرين جدًا في الركلات الثابتة".

وفيما يتعلق بعدم إشراك مودريتش في جلسة الاحماء مع البدلاء، أوضح أنشيلوتي: "لم أرغب في وضعه في موقف محرج إذا لم أكن متأكدًا من مشاركته، يجب أن أحترمه، وهو بحالة جيدة وجاهز للمباراة التالية".