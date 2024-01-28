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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد الحكم الإسباني السابق، إدواردو إيتورالدي جونزاليس، أن نجم ريال مدريد البرازيلي رودريجو جويس كان محظوظًا لعدم تلقيه بطاقة حمراء خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ضد مضيفه لاس بالماس، في اللقاء الذي جرى اليوم السبت ضمن فعاليات الجولة 22 من الليجا.

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة مدوية: نجم ريال مدريد كان يستحق الطرد

وأشار جونزاليس في تصريحاته لشبكة "موفيستار" الإسبانية إلى أن رودريجو كان يمكن أن يُطرد في بداية المباراة.

وقد قام مهاجم الميرينجي بتدخل متهور على ألفارو فالز، حارس مرمى لاس بالماس، في الدقيقة الخامسة من اللقاء، وعلى الرغم من ذلك، اكتفى حكم المباراة، سيزار سوتو جرادو، بمنحه بطاقة صفراء.

يُذكر أن ريال مدريد دخل هذه المباراة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، جيرونا، في حين يحتل لاس بالماس المركز الثامن برصيد 31 نقطة.