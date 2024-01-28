نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق لاتسيو لمواجهة تحديًّا قويًا أمام ضيفه نابولي، في مساء يوم الأحد الموافق 28 يناير/كانون الثاني الحالي، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن فعاليات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لموسم 2023-24.

موعد مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها

ويحتل فريق لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 33 نقطة من 20 مباراة، بعد تحقيق 10 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى 7 هزائم.

بينما يحتل فريق نابولي المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 20 مباراة، حيث فاز في 9 منها، وتعادل في 4، وخسر 7.

وفيما يلي مواعيد وقنوات البث المباشر لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2023-24: