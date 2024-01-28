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أحمد جودة - القاهرة - أكمل نادي أتلتيكو مدريد الخطوات الأخيرة في صفقة التعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

خطوة واحدة تفصل أتلتيكو مدريد عن ضم قناص البيانكونيري

أعلن الصحفي الخبير في مجال انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع إكس، قائلًا: "اتفق أتلتيكو مدريد ويوفنتوس على صفقة مويس كين، وانتهت الصفقة بعد تحديد التفاصيل النهائية بين الناديين".

وأضاف: "من المتوقع أن يسافر كين إلى مدريد خلال اليومين المقبلين لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية".

وأوضح: "سيكون الصفقة عبارة عن إعارة لمدة 6 أشهر، دون بند لخيار الشراء، وسيكلف الإعارة 500 ألف يورو".

تشير تقارير صحفية إلى أن أداء اللاعب التركي كينان يلدز، مهاجم يوفنتوس الشاب، كان السبب الرئيسي وراء قرار نادي يوفنتوس بالسماح لكين بالانتقال على سبيل الإعارة.

وقد عانى مويس كين كثيرًا من تراجع أدائه وإصاباته خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، قرر كين مغادرة يوفنتوس بحثًا عن فرصة للعب أكثر والاستعداد لإقناع لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، بضمه إلى قائمة الفريق لبطولة يورو 2024.