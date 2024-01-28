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أحمد جودة - القاهرة - توصل مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، إلى حلا جديدا لمشكلة غياب نجمه المغربي، أشرف حكيمي، نظرًا لمشاركته مع المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الأفريقية "الكان"، وفقًا لتقرير صحفي فرنسي.

انريكي يستقر على بديل حكيمي امام بريست

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" تشكيلة متوقعة لباريس سان جيرمان في مواجهة بريست يوم الأحد في الدوري الفرنسي، حيث يعتزم إنريكي تعيين لاعب الوسط الموهوب، زاير إيمري، في مركز الظهير الأيمن.

استعان المدرب الإسباني بزميله كارلوس سولير في الجبهة اليمنى في المباراة الأخيرة ضد لانس.

كما أن إنريكي سبق له أن اعتمد على لاعبه نوردي موكيلي في هذا المركز، وهناك تكهنات حول انتقاله إلى بايرن ميونخ.

ووفقًا لتقرير "لو باريزيان"، فإن تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بريست سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: زاير إيمري، دانيلو بيريرا، ماركينيوس، لوكاس هرنانديز.

الوسط: أوجارتي، فابيان رويز، فيتينيا، باركولا.

الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي.

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة، في حين يحتل بريست المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وانتهت مباراة الذهاب في هذا الموسم بفوز باريس سان جيرمان على ملعب بريست بنتيجة 3-2.