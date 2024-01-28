نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهمة محفوفة بالمخاطر للمغرب أمام جنوب افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه المنتخب المغربي نحو مواجهة جنوب إفريقيا المرتقبة، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في استاد لوران بوكو في سان بيدرو، الإيفوار، ضمن مرحلة ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

مهمة محفوفة بالمخاطر للمغرب أمام جنوب افريقيا

يسعى أسود الأطلس إلى تفادي تكرار السيناريو الذي حدث قبل 26 عامًا، عندما خسروا أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي نسخة 1998 التي أُقيمت في بوركينا فاسو.

حينها، كان المنتخب المغربي قد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، وهو نفس الأداء الذي يقدمه في النسخة الحالية من البطولة.

في ذلك الوقت، قُدم أداء ممتازًا في كأس العالم 1998، بفضل الجيل الرائع من اللاعبين، ووصل إلى المركز العاشر عالميًا في تصنيف الفيفا، كما يحتل المركز الثالث عشر عالميًا والأول في إفريقيا حاليًا.

تلك المباراة كانت الأولى بين المغرب وجنوب إفريقيا على المستوى الرسمي، ويتطلع منتخب المغرب إلى تحقيق الانتصار في المواجهة المقبلة لتعويض تلك الخسارة التاريخية.