اول تعليق من تياجو موتا على أنباء خلافة تشافي في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - رد المدير الفني لنادي بولونيا، تياجو موتا، على الأنباء التي تربطه بقيادة فريق برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز.

اول تعليق من تياجو موتا على أنباء خلافة تشافي

رغم أن اسم موتا، الذي يقدم أداءً مميزًا مع فريقه الإيطالي هذا الموسم، ظهر بشكل متكرر في الصحافة الإسبانية كبديل محتمل لتشافي، إلا أنه أكد تركيزه حاليًا على بولونيا.

وعقب انتهاء مباراة فريقه ضد ميلان، أشار موتا في تصريحات نقلها الصحافي فابريزيو رومانو، إلى أنه سمع عن رحيل تشافي من برشلونة في الدقائق الأخيرة.

وفيما يتعلق بمستقبله في برشلونة، أكد موتا أنه يستمتع بوقته في بولونيا ويتركز حاليًا فقط على الوقت الحاضر.

بولونيا استطاعت أن تحقق تعادلًا قيمًا أمام مضيفها ميلان بنتيجة 2-2 في مباراة أُقيمت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.