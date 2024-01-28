نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغموض يحيط بموقف نيمار من العودة إلى الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية سعودية تكشف عن عدم وضوح موعد عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الرياض، لمتابعة علاجه مع فريقه الهلال.

الغموض يحيط بموقف نيمار من العودة إلى الهلال

تعرض نيمار لإصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة منتخب البرازيل وأوروجواي في 18 أكتوبر الماضي، وخضع بعدها لعملية جراحية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، لم تحدد بعد عودة نيمار إلى الرياض لاستكمال برنامج علاجه بشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي في الهلال، بقيادة الطبيب الإسباني خمينيز، يتابع التطورات والتقارير المتعلقة بتأهيل نيمار بعد العملية الجراحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يخضع للمرحلة الثانية من التأهيل في مقر إقامته في البرازيل.

وسابقًا، ذكرت "الرياضية" أنه سيتم إسقاط اسم نيمار من القائمة الهلالية دون فسخ العقد بين الطرفين، لتسجيل مواطنه رينان لودي في قائمة الأجانب بدلًا عنه.