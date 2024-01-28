نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود فتح الله، أن فريق بيراميدز كان يسعي للفوز في مباراة الأمس أمام زد في ظل غياب نحو 15 لاعب مابين منتخب مصر والمنتخب الاولمبي والمحترفين والاصابات وبطولة الرابطة هدف وحق مشروع لنا، ونسعي للأستفادة من بطولة الرابطة بأهداف الحصول علي بطولة وايضا اكتشاف لاعب ناشئ وتجهيز اللاعبين.

مدرب بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc:نحن نقوم بصنع هوية لفريق بيراميدز ونسير بخطي محددة وكنا علي بعد خطوة من الفوز بأول بطولة سواء في الكونفدرالية أو دوري الموسم قبل الماضي أو الكأس وماينقصنا هو التوفيق في المرحلة المقبلة في ظل عدم وجود اعلام أو جماهير وعلينا أن نقدم مجهود مضاعف.

وكشف محمود فتح الله ان عبد الله السعيد حتي الان لاعبا في بيراميدز ومن اهم لاعبي مصر ولاعب نموذجي والاهم في أخر 10 سنوات سواء استمر في بيراميدز أو رحل، ولو لعب لنادي الزمالك في يوم من الايام هيكون اضافة للزمالك والنادي الابيض سيكون اضافة له.