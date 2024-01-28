النشامى يلتقون أسود الرافدين بكأس آسيا غدا

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رياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي عند الساعة الثانية والنصف من مساء الاثنين، على ستاد ال خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة .



وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر .



وأعلن المنتخب الوطني جاهزيته لخوض المباراة، بحثا عن تحقيق الفوز ثم التأهل لدور الثمانية من البطولة التي تشهد مشاركة نخبة المنتخبات في القارة الآسيوية.



ويلتقي الفائز من مباراة منتخبنا والعراق مع الفائز من مباراة الإمارات وطاجكستان في دور الثمانية .