ريال مدريد أم برشلونة؟ يورجن كلوب يفاجئ الجميع بشأن وجهته المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - فاجأ المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الجميع بشأن وجهته المقبلة، بعدما أعلن بشكل رسمي رحيله عن الريدز، خلال الفترة القادمة.

حيث أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بشكل رسمي، عن رغبته في الرحيل عن صفوف الريدز، في نهاية هذا الموسم، وتحديدا بعد انتهاء عقده بشكل رسمي مع النادي، كما أوضح أنه سيخوض تجربة تدريب جديدة في دوري آخر غير الدوري الإنجليزي.

هل يتولى يورجن كلوب تدريب ريال مدريد؟

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أن يورجن كلوب من المتوقع أن يقوم بتدريب فريق ريال مدريد، في حال فشل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن كذلك الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بشكل رسمي، أنه من المقرر أن يرحل عن تدريب البرسا، نهاية الموسم الجاري، وتحديدا عقب انتهاء عقده يوم 30 يونيو المقبل.

برشلونة يفكر في التعاقد مع يورجن كلوب

وعلى الجانب الآخر، ذكر راديو كتالونيا”: أنه حتى الآن لا يوجد ترشيحات لمدربين لدى إدارة برشلونة، من أجل خلافة تشافي، الذي أعلن كذلك رحيله عن الفريق الكتالوني، في نهاية هذا الموسم

كما أوضح، أن اسم يورجن كلوب، تم اقتراحه من بعض الأشخاص داخل إدارة نادي برشلونة، باعتباره البديل المناسب للإسباني تشافي هيرنانديز.

كلوب يختار وجهته المقبلة

وأوضحت بعض التقارير الإسبانية، أن يورجن كلوب يفكر في تدريب فريق برشلونة، خلال الفترة المقبلة، نظرا لرغبته في إعادة قوة الفريق الكتالوني مرة أخرى، للمنافسة على البطولات، مثلما فعل مع ليفربول في عام 2015، وكذلك رغبته في خوض تجربة مختلفة في دوري قوي جديد مثل الدوري الإسباني.

والجدير بالذكر أن فريق برشلونة، تلقى هزيمة مدوية أمام نظيره فياريال، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.