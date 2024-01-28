نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ضد لاتسيو في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

متي موعد مباراة نابولي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي نظيره نادي لاتسيو مساء اليوم 28 يناير 2024، في الجولة الـ 22من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن القرر ان تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الاولمبيكو المباراة المرتقبة بين نادي نابولي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي؟

يتواجد نادي لاتسيو في المركز السابع برصيد 33 نقطة، بينما يحتل نادي نابولي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.