نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس جونيور يحقق رقما قياسيا مع ريال مدريد ويتفوق على "أسطورة البرازيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، رقم قياسي جديد له، مع الفريق الملكي، ليتفوق على أسطورة البرازيل من حيث عدد الأهداف.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره لاس بالماس، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف فريق ريال مدريد الأول في شباك نظيره لاس بالماس، عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، كما سجل تشواميني هدف الملكي الثاني عند الدقيقة 84.



فينيسيوس جونيور يحقق رقما قياسيا تاريخيا مع ريال مدريد

وبهذا الهدف، فإن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بات ثاني أفضل هداف برازيلي، في تاريخ فريق ريال مدريد برصيد، وذلك بعدما وصل رصيده من الأهداف إلى (70) هدف.

ولذلك، فإن فينيسيوس جونيور، تفوق على أسطورة البرازيل روبيرتو كارلوس، لاعب فريق ريال مدريد السابق، والذي يمتلك (69) هدف، مع الفريق الملكي.

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، يوم 1 من شهر فبراير المقبل، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.