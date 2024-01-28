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أحمد جودة - القاهرة - شاهد دون اشتراك Zamalek.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي جدة اليوم يلا شوت في كأس دبي للتحدي الودي

جولة عربية نارية بين فريقي zamalek SC VS Al-hli Saudi في كأس دبي للتحدي اليوم، بث مباشر مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي للتحدي، شاهد دون اشتراك Zamalek.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي جدة اليوم يلا شوت في كأس دبي للتحدي الودي، الليلة يتوجه العشاق نحو شاشات التلفاز بفارغ الصبر لمتابعة مباراة النهائي المثيرة بين الزمالك المصري والأهلي السعودي في كأس دبي للتحدي 2024. اللقاء يعد تحديًا مثيرًا حيث يتنافس الفريقان على اللقب، وسط ترقب كبير لمعرفة من سيتوج بالبطولة.

شاهد دون اشتراك Zamalek.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي جدة اليوم يلا شوت في كأس دبي للتحدي الودي

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مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي للتحدي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق أهلي جدة السعودي مساء اليوم الأحد 28 يناير الجاري 2024، في إطار المباراة النهائية من بطولة كأس دبي للتحدي الودية.

ويحتضن ملعب ستاد آل نهيان في دولة الإمارات العربية السعودية، المباراة بين الفريقين، في إطار المباراة النهائية من البطولة الثانية الودية التي يشارك فيها الزمالك خلال فترة معسكرة ضمن فترة إعداد الفريق بالتوقف الدولي أثناء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

متى موعد مباراة الزمالك وأهلي جدة؟

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الزمالك وأهلي جدة في كأس دبي للتحدي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأهلي جدة؟

سوف تذاع أحداث مباراة الزمالك وأهلي جدة في كأس دبي للتحدي الودي، عبر مجموعة قنوات أبو ظبي سبورتس، بجانب إذاعتها عبر قناة الزمالك المصرية اليوم الأحد، إضافة إلى قناة SSC sports الرياضية السعودية.

تردد قناة دبي الرياضية نايل سات

تردد: 11785

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC السعودية الرياضية

عرب سات

التردد: 12380

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

ما هو تشكيل مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي؟

تشكيل الزمالك:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

تشكيل أهلي جدة:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، سعيد بالعبيد، علي مجرشي، روجر إيبانيز.

خط الوسط: رياض محرز، جابرييل فيجا، فرانك كيسييه، محمد المجحد.

خط الهجوم: ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان.

كيف تأهل الزمالك إلى نهائي كأس دبي للتحدي؟

كان تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه معتمد جمال، عقب الفوز على نظيره الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب إنتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وكان الزمالك وقع في فخ الهزيمة مرتين في بطولة الوحدة الودية التي أقيمت في الإمارات أيضًا، على يد فريقي الوحدة الإماراتي الأول ليحتل المركز الرابع ضمن البطولة.

كيف تأهل أهلي جدة إلى نهائي كأس دبي للتحدي؟

كما أن نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، في خطف بطاقة التأهل إلى الدور النهائي عقب الفوز على نظيره وهان ثري الصيني بثلاثية مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي.

حيث تقام بطولة كأس دبي الودية في الإمارات، خلال الفترة من 26 يناير حتى 28 ذات الشهر، بمشاركة 4 فرق في البطولة وهم الزمالك والرجاء المغربي من قارة إفريقيا، وأهلي جدة ووهان ثري الصيني من آسيا.

وتقام البطولة من لقاءين فقط لكل فريق، حيث تقام مباراة في الدور النصف النهائي، ثم التأهل إلى المباراة النهائية.

قائمة الزمالك لمباراة أهلي جدة

حراس المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

يومٌ منتظر بفارغ الصبر لعشاق كرة القدم حول العالم، حيث تتجدد المنافسة والتحدي في نهائي كأس دبي للتحدي 2024 بين الزمالك المصري والأهلي السعودي. اللقاء الذي يعد قمةً مثيرة سيحدد بطل هذه البطولة المثيرة.

من جهة الزمالك، يأمل الفريق في تحقيق اللقب بعد أداء رائع أظهره خلال المسابقة. بينما يسعى الأهلي السعودي إلى تحقيق الفوز ورفع الكأس في مباراة لا تخلو من التشويق والإثارة.

سيكون التشكيل المتوقع للفريقين محل ترقب، حيث يتوقع أن تشهد المواجهة استعراضًا لمهارات لاعبي الطرفين. تتسم هذه المواجهة بالتنافس الشديد والرغبة في تقديم أداء متميز يليق بالنهائي.

باختصار، يعد هذا النهائي فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار والتتويج بلقب كأس دبي للتحدي 2024، مما يجعل المباراة محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

بطاقة تعريف مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي للتحدي

1. تنافس قوي: مباراة الزمالك والأهلي السعودي تعد منافسة شديدة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار ورفع كأس دبي للتحدي 2024.

2. التشكيل المتوقع: يظهر التشكيل المتوقع للفريقين قوة اللاعبين والتكتيك المتوقع، مما يزيد من توقعات الجماهير حول أداء الفرق في هذا النهائي.

3. مسار الوصول إلى النهائي: الزمالك تأهل بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، فيما فاز الأهلي السعودي على وهان ثري الصيني للتأهل للمباراة النهائية.

4. لحظات التألق الفردية: يترقب الجمهور لحظات التألق الفردية لنجوم الفريقين، مثل "شيكابالا" من الزمالك و"رياض محرز" من الأهلي السعودي.

5. حماس الجماهير: من المتوقع أن تشهد المباراة حماسًا كبيرًا من الجماهير الداعمة لكلا الفريقين، مما يضفي جوًا خاصًا على هذه التجربة الرياضية.