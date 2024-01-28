نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة نيجيريا ضد أنجولا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

ونجح منتخب نيجيريا، في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الكاميروني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، تأهل المنتخب الأنجولي، إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، عقب الفوز على نظيره منتخب ناميبيا، بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة نيجيريا ضد أنجولا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وستنطلق صافرة مباراة منتخب نيجيريا، مع نظيره الأنجولي، يوم 2 من شهر فبراير القادم الموافق الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا في الموسم الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة أنجولا ضد نيجيريا عبر قناة beIN Sports MAX 1.