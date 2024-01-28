السيسي يهنئ المنتخب المصري لليد بعد تتويجه بكأس افريقيا

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رياض - احمد صلاح - هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتخب بلاده لكرة اليد على فوزه بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024.



وحقق منتخب مصر لقب البطولة التي استضافها على أرضه بعد فوزه على الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 29-21، السبت بالصالة المغطاة في ملعب القاهرة.



وقال السيسي عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية المصرية على "فيسبوك": "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024".



وأشاد الرئيس المصري بـ"الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب، تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني"، مضيفا: "أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجا للنجاح، والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة".



وأعرب السيسي عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات من أجل إسعاد الشعب المصري .