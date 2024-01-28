نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة اتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره فالنسيا مساء اليوم الأحد 28 يناير 2024 على ملعب "ميتروبوليتانو"، وذلك في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة عشر مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة خمس مباريات، فيما يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة سبع مباريات.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.