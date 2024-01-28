نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراة الكونغو.. مؤمن الجندي يكشف مفاجأة كبرى بعودة محمد صلاح لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مؤمن الجندي، أن منتخب مصر بهذا الأداء الغير مرضي فنيا وجماهيريا، عليه أن يظهر الأداء الحقيقي ليسير لأبعد نقطة ويحصل على البطولة.

وقال مؤمن الجندي، خلال برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”: “موقع ليفربول ايكو أكد أن محمد صلاح سيكون موجودا مع المنتخب خلال 5 أيام على اقصى تقدير وأنه يتماثل الشفاء بشكل لا يصدق”.

وأضاف مؤكدًا أن تأهل لدور الـ 16 لبطولة إفريقيا بصعوبة، مشيرا إلى أن مستوى مصر في دور المجموعات لم يكن على المستوى المطلوب، وأتمنى أن يظهر الشكل الحقيقي للمنتخب بداية من لقاء الكونغو اليوم.

وقال الجندي، أن استقبال المنتخب الوطني 6 أهداف في لقاءات المجموعات ليس أمر جيد، ويدل على عدم التجانس بين خط الدفاع.

وتابع موضحًا أن روي فيتوريا أخطأ في التشكيل خلال لقاءات دور المجموعات، وعليه أن يتدارك تلك الأخطاء بداية من لقاء اليوم، حتى يم إستكمال المشوار.

اتحاد الكرة وقع في ورطة



ووجه الجندي رسالة لكل من يهاجم محمد صلاح، قائلا: "محمد صلاح لاعب تاريخي لمنتخب مصر وصنع مجد وتاريخ للمنتخب في أوقات كثيرة، واتحاد الكرة كان من المفترض أن يعلن عن مغادرة محمد صلاح لمعسكر ليفربول، من أجل الاستشفاء بدلًا من يورجن كلوب.