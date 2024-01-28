نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. فوتبول لندن: مانشستر يونايتد يتفوق على تشيلسي وماركا: إنهيار تام في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاحد الموافق 28-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ماركا: انهيار تام لبرشلونة

شهدت مباراة برشلونة أمام فياريال في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني انهيارًا تامًا للفريق الكتالوني. رغم تقدمه حتى الدقيقة 71، إلا أنه فشل في الحفاظ على تلك النتيجة، حيث تلقى ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة بعد الدقيقة 84، ليخسر الفريق بنتيجة قاسية (5-3).

بهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

فوتبول لندن: مانشستر يونايتد يتفوق على تشيلسي

يفضل اللاعب مايكل أوليز، جناح نادي كريستال بالاس، الانتقال إلى مانشستر يونايتد عن الانضمام إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يبلغ أوليز من العمر 22 عامًا، وكان قريبًا من الانضمام إلى صفوف تشيلسي في صيف عام 2022، وذلك بعد أن اختار النادي اللندني تفعيل الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب تراجع عن هذا القرار.

يمتد عقد أوليز مع نادي كريستال بالاس حتى عام 2027، حيث سجل 11 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في 80 مباراة رسمية خلال فترة تواجده مع الفريق.

موندو ديبورتيفو: لاعبة برشلونة ترفض السعودية

أعلنت أسيسات أوشوالا، لاعبة فريق برشلونة لكرة القدم النسائية، رفضها عرضًا كبيرًا من أحد أندية الدوري السعودي، واختيارها اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تمثل صفقة رحيل أوشوالا مدخولًا يقدر بنحو 150 ألف يورو لخزائن برشلونة، وسيتم الإعلان عن هذه الصفقة بشكل رسمي بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية.