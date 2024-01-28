نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. فينيسيوس جونيور يحقق رقما قياسيا مع ريال مدريد ويورجن كلوب يفاجئ الجميع بشأن وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 28-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

فينيسيوس جونيور يحقق رقما قياسيا مع ريال مدريد ويتفوق على "أسطورة البرازيل"

حقق النجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، رقم قياسي جديد له، مع الفريق الملكي، ليتفوق على أسطورة البرازيل من حيث عدد الأهداف.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره لاس بالماس، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف فريق ريال مدريد الأول في شباك نظيره لاس بالماس، عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، كما سجل تشواميني هدف الملكي الثاني عند الدقيقة 84.

وبهذا الهدف، فإن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بات ثاني أفضل هداف برازيلي، في تاريخ فريق ريال مدريد برصيد، وذلك بعدما وصل رصيده من الأهداف إلى (70) هدف.

ولذلك، فإن فينيسيوس جونيور، تفوق على أسطورة البرازيل روبيرتو كارلوس، لاعب فريق ريال مدريد السابق، والذي يمتلك (69) هدف، مع الفريق الملكي.

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، يوم 1 من شهر فبراير المقبل، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد أم برشلونة؟ يورجن كلوب يفاجئ الجميع بشأن وجهته المقبلة

فاجأ المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الجميع بشأن وجهته المقبلة، بعدما أعلن بشكل رسمي رحيله عن الريدز، خلال الفترة القادمة.

حيث أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بشكل رسمي، عن رغبته في الرحيل عن صفوف الريدز، في نهاية هذا الموسم، وتحديدا بعد انتهاء عقده بشكل رسمي مع النادي، كما أوضح أنه سيخوض تجربة تدريب جديدة في دوري آخر غير الدوري الإنجليزي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أن يورجن كلوب من المتوقع أن يقوم بتدريب فريق ريال مدريد، في حال فشل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن كذلك الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بشكل رسمي، أنه من المقرر أن يرحل عن تدريب البرسا، نهاية الموسم الجاري، وتحديدا عقب انتهاء عقده يوم 30 يونيو المقبل.

وعلى الجانب الآخر، ذكر راديو كتالونيا”: أنه حتى الآن لا يوجد ترشيحات لمدربين لدى إدارة برشلونة، من أجل خلافة تشافي، الذي أعلن كذلك رحيله عن الفريق الكتالوني، في نهاية هذا الموسم

كما أوضح، أن اسم يورجن كلوب، تم اقتراحه من بعض الأشخاص داخل إدارة نادي برشلونة، باعتباره البديل المناسب للإسباني تشافي هيرنانديز.

وأوضحت بعض التقارير الإسبانية، أن يورجن كلوب يفكر في تدريب فريق برشلونة، خلال الفترة المقبلة، نظرا لرغبته في إعادة قوة الفريق الكتالوني مرة أخرى، للمنافسة على البطولات، مثلما فعل مع ليفربول في عام 2015، وكذلك رغبته في خوض تجربة مختلفة في دوري قوي جديد مثل الدوري الإسباني.

والجدير بالذكر أن فريق برشلونة، تلقى هزيمة مدوية أمام نظيره فياريال، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.