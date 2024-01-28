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أحمد جودة - القاهرة - مباشر تويتر HD دون تقطيع "شيكابالا × محرز".. مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي جدة بث مباشر يلا شوت في كأس دبي للتحدي

جولة عربية قوية بين فريقي zamalek SC VS Al-hli Saudi في كأس دبي للتحدي اليوم، بث مباشر مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي للتحدي، مباشر تويتر HD دون تقطيع "شيكابالا × محرز".. مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي جدة بث مباشر يلا شوت في كأس دبي للتحدي، في لحظة مشوقة تمزج بين التحدي والتشويق، يتواجه الزمالك والأهلي السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي 2024. فريقا عريقان يتباريان على اللقب في مواجهة حاسمة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار وتتويج نفسه بلقب البطولة. ترقبوا لحظات الإثارة والأداء الرياضي الرفيع في هذه المواجهة الكروية المثيرة.

مباشر تويتر HD دون تقطيع "شيكابالا × محرز".. مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي جدة بث مباشر يلا شوت في كأس دبي للتحدي

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مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي للتحدي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق أهلي جدة السعودي مساء اليوم الأحد 28 يناير الجاري 2024، في إطار المباراة النهائية من بطولة كأس دبي للتحدي الودية.

ويستضيف ملعب ستاد آل مكتوم في دولة الإمارات العربية السعودية، المباراة بين الفريقين، في إطار المباراة النهائية من البطولة الثانية الودية التي يشارك فيها الزمالك خلال فترة معسكرة ضمن فترة إعداد الفريق بالتوقف الدولي أثناء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

متى موعد مباراة الزمالك وأهلي جدة؟

وسوف تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الزمالك وأهلي جدة في كأس دبي للتحدي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

كيف تأهل الزمالك إلى نهائي كأس دبي للتحدي؟

كان تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه معتمد جمال، عقب الفوز على نظيره الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب إنتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وكان الزمالك وقع في فخ الهزيمة مرتين في بطولة الوحدة الودية التي أقيمت في الإمارات أيضًا، على يد فريقي الوحدة الإماراتي الأول ليحتل المركز الرابع ضمن البطولة.

كيف تأهل أهلي جدة إلى نهائي كأس دبي للتحدي؟

كما أن نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، في خطف بطاقة التأهل إلى الدور النهائي عقب الفوز على نظيره وهان ثري الصيني بثلاثية مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي.

حيث تقام بطولة كأس دبي الودية في الإمارات، خلال الفترة من 26 يناير حتى 28 ذات الشهر، بمشاركة 4 فرق في البطولة وهم الزمالك والرجاء المغربي من قارة إفريقيا، وأهلي جدة ووهان ثري الصيني من آسيا.

وتقام البطولة من لقاءين فقط لكل فريق، حيث تقام مباراة في الدور النصف النهائي، ثم التأهل إلى المباراة النهائية.

يذكر أن واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أهلي جدة السعودي في مباراتين أحدهما في القاهرة، والآخرى في جدة، وفاز الفريق الأبيض في لقاء وتعادل في الآخر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأهلي جدة؟

سوف تذاع أحداث مباراة الزمالك وأهلي جدة في كأس دبي للتحدي الودي، عبر مجموعة قنوات دبي سبورتس، بجانب إذاعتها عبر قناة الزمالك المصرية اليوم الأحد، إضافة إلى قناة SSC sports الرياضية السعودية.

تردد قناة دبي الرياضية نايل سات

تردد: 11785

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC السعودية الرياضية

عرب سات

التردد: 12380

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

ما هو تشكيل مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي؟

تشكيل الزمالك:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

تشكيل أهلي جدة:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، سعيد بالعبيد، علي مجرشي، روجر إيبانيز.

خط الوسط: رياض محرز، جابرييل فيجا، فرانك كيسييه، محمد المجحد.

خط الهجوم: ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان.

قائمة الزمالك لمباراة أهلي جدة

حراس المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

نهائي كأس دبي للتحدي 2024 بين الزمالك والأهلي السعودي يعد لحظة حاسمة في عالم كرة القدم. المباراة مليئة بالترقب والتحدي، حيث يتنافس الفريقان على اللقب في أجواء من التشويق والمنافسة الشديدة.

ترقبوا تألق نجوم الزمالك مثل "شيكابالا" و"محمد عواد"، ونجوم الأهلي مثل "رياض محرز" و"فراس البريكان". ستشهد المباراة استعراضًا لمهارات اللاعبين وتكتيكات المدربين في سبيل تحقيق الانتصار والتتويج باللقب.

لحظات التحسين، الفرص الضائعة، والأهداف الرائعة ستكون جزءًا من اللحظات المثيرة في هذا الصراع الكروي. استمتعوا بلحظات الحماس والرياضة الكروية النابضة بالحياة في هذه المواجهة المرتقبة.

بطاقة تعريف مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي للتحدي

1. التنافس الشديد: مباراة الزمالك والأهلي السعودي تعد تصاعدًا مثيرًا للتنافس، حيث يتنافس الفريقان بقوة من أجل الفوز والتتويج بلقب كأس دبي للتحدي 2024.

2. النجوم البارعون: يبرز أداء نجوم كل فريق، مع تألق لاعبين مثل "شيكابالا" من الزمالك و"رياض محرز" من الأهلي السعودي، مما يضفي طابعًا فرديًا على المواجهة.

3. التشكيل المتوقع: يترقب الجمهور التشكيل المتوقع للفريقين، حيث يلقي الضوء على استراتيجية المدربين والقوة الهجومية والدفاعية المتوقعة.

4. المسار إلى النهائي: الزمالك تأهل بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، بينما فاز الأهلي السعودي على وهان ثري الصيني لبلوغ المباراة النهائية.

5. التأثير على مسيرة الفرق: نتيجة المباراة ستكون لها تأثير كبير على مسار الفريقين، سواء من حيث الثقة أو تأثيرها على مسيرة الموسم الكروي الحالي.