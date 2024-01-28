نتائج رويال رامبل 2024 .. رومان رينز يدافع عن لقب البطولة (فيديو)

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رياض - احمد صلاح - تعرف على نتائج رويال رامبل 2024، حيث أقيمت فجر اليوم الأربعاء لقاءات عرض رويال رامبل في عالم المصارعة الحرة 2024، والتي شهدت العديد من الإثارة والقوة أبرزها تمكن رومان رينز كسب الرهان ودافع عن لقب البطولة.

نتائج رويال رامبل 2024

وعن نتائج رويال رامبل 2024، فالبداية بـ نزال السيدات حيث بدأ بمشاركة 30 مصارعة، حيث خرجت هارتويل وبعدها خرجت نتاليا نوكس وذا كابوكي مع جريس، مع خروح دوبري ولي ونيل وكارتر، وفي النهاية انحصر النزال بين بايلي ومورجان وبيلير وستراتون وكارجيل وتمكنت بايلي حسم النزاع وسجلت رقمًا تاريخيَا في رويال رامبل للسيدات بعدما تواجدت في الترتيب الثالث وبقيت على حلبة النزاع لمدة 1.03.03 ساعة كاملة، لتحقق الانتصار وتضمن المشاركة في ريسلمانيا القادم.

رومان رينز يدافع عن لقب WWE العالمي

واستكمالًا لـ نتائج رويال رامبل 2024، استطاع الأمريكي رومان رينز الاحتفاظ بقلب WWE العالمي، بعدما انتصر على أي جي ستايلز وإل إيه نايت والمصارع التاريخي راندي أورتن الذي كان على خطوة لتحقيق الفوز والتتويج باللقب ولكن المباراة شهدت تواجد سولو سيكوا الملقب “الوريث القبلي لسلاسة الدم” ليساعد رومان رينز في المواجهة ويدافع الأمريكي عن لقب WWE العالمي.

وفي سياق متصل وخلال النزال الرئيسي استطاع المصارع كودي رودز الانتصار في الصراع الإقصائي للمرة الثانية على التوالي، ليكتب رقمًا تاريخيًا في البطولة ويصبح ثالث مصارع يحقق تلك الرقم بعد ستون كول الذي حققه في أعوام 1997 و1998، مع شون مايكلز الذي حقق الرقم مرتين أعوام 1995-1996، بينما انتصر لوجان بول على نظيرة كيفن أويندز عن طريق الاستبعاد ليستمر لوجان بول الدفاع عن لقب الولايات المتحدة في مواجهة لم تخلو الأجواء من التوتر ولكن يحسمها في النهاية بول.