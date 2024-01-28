15 قناة تنقل مباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الأفريقية.. اتفرج في أي مكان تحبه

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رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستضيف ملعب لاورينت بوكو في كوت ديفوار مساء اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 مباراة مصر والكونغو في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي السطور التالية ننشر لكم 15 قناة تنقل مباراة مصر والكونغو في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل متابعة الفراعنة في المواجهة القوية والمنتظرة من أجل التأهل للأدوار القادمة والمنافسة على البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

تنقل مباراة مصر والكونغو في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي.

15 قناة تنقل مباراة مصر والكونغو

ومن أجل متابعة مباراة مصر والكونغو في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في أي مكان على كوكب الأرض ننشر لكم 15 قناة تنقل الحدث الكروي الكبير في القارة السمراء.

Sport Klub 2HD Croatia Canal + Sport 1 Afrique ZNBC TV 1 TPA 2 Tele Congo Gabon 1ere RTI 1 TV8.5 Turkey V sport+ HD Norge RTS 2 Senegal beIN Sports Connect NTA Sports 24 Band Sports Azam Sports 3 HD TOD App – beIN SPORTS

موعد مباراة مصر والكونغو