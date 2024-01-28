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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامي التعاقد مع محمد طارق من الزمالك في الانتقالات الشتوية الحالية.

بلدية المحلة يستعير محمد طارق من الزمالك

وجاء ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

يبحث مجلس إدارة نادي بلدية المحلة عن التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخسر بلدية المحلة من نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

موعد مباراه بلدية المحلة القادمة في دوري نايل

يستعد بلدية المحلة لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في شهر فبراير القادم.