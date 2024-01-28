نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف رحيل محمد الشناوي من الأهلي في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة كبيرة بشأن انتقال محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي، إلى صفوف النادي الأهلي، ليعوض غياب الشناوي بعد الإصابة التي لاحقته مع المنتخب.

وقال «شوبير» خلال برنامجه الإذاعي مع «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: " انتقال محمد أبوجبل إلى الأهلي تك تكون صعبة جدًا، ويرجع ذلك لتواجد محمد الشناوي داخل صفوفه".

عائق قوي يمنع أبو جبل من الانتقال للأهلي

وأضاف: "يوجد عائق في انتقال أبوجبل للأهلي،ألا وهو أنه في وجود الشناوي لن يفلح الأمر بضم أبو جبل للأهلي".

واختتم: "تفهم الأمر كما تحب، ولكن أنا أعلم جيدًا أن الثنائي لن يتواجدا في صفوف الأهلي معًا، وهذا يعني أنه إذا انضم أبوجبل سيكون في عدم وجود الشناوي في صفوف الأهلي".

جدير بالذكر أن محمد الشناوي، الحارس الأول للمنتخب الوطني، تعرض لإصابة بخلع في الكتف أثناء مشاركته في لقاء الرأس الأخضر، في منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين.