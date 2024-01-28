نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على رقم قميص وسام أبو علي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقم القميص الذي سيرتديه مع الفريق بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي تعاقد مع وسام أبو علي من صفوف سيريوس السويدي، في صفقة قوية لتدعيم خط هجوم الفريق بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

أبو علي يختار رقم قميص مؤقت

واستقر مهاجم الأهلي الجديد، على ارتداء القميص رقم 25 علي أن ينتقل اللاعب القميص رقم 9 حال رحيل صلاح محسن في ميركاتو الشتاء الحالي.

ومن المنتظر أن يرحل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إبداء كولر رفضه باستمرار اللاعب، لعدم الاعتماد عليه خلال هذا الموسم.

ويمتلك محسن عرضين من جانب ناديي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي للحصول على توقيعه، حيث يفاضل بينهما قبل حسم قراره النهائي بشأن مصيره.

من ناحية أخرى، تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم، للعودة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء معسكر الفريق في الإمارات، استعدادًا للمرحلة المقبلة.