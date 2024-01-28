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أحمد جودة - القاهرة - شاهد هالحين تويتر دون تقطيع (0-0) .. بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

جولة آسيوية قوية بين منتخبي Emirates Vs Tajikistan بكأس آسيا 2023، بث مباشر مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا، شاهد هالحين تويتر دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا، تستعرض المباراة المثيرة بين منتخبي الإمارات وطاجيكستان في دور الـ 16 بكأس آسيا 2023، حيث يتطلع الإمارات إلى تحقيق التأهل باعتبارها فريقًا ذا تاريخ طويل في البطولة، بينما يسعى منتخب طاجيكستان للمفاجأة بأداء قوي في مشاركته الأولى. الملعب يكون شاهدًا على تنافس مثير وتحديات فريقية، حيث يبدو أن المواجهة ستكون فرصة لتحقيق الإنجاز وتحديد المتقدم نحو المراحل المتقدمة في البطولة الآسيوية المرموقة.

شاهد هالحين تويتر دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

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متى موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

يواجه منتخب الإمارات نظيره منتخب طاجيكستان مساء اليوم الأحد 28 يناير الجاري، في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس آسيا المُقامة في قطر.

وتقام مباراة منتخبي الامارات وطاجيكستان في بطولة كأس آسيا، على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي في دولة قطر المستضيفة للبطولة في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

يسعى منتخب الإمارات لتحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع النهائي، بينما يطمح منتخب طاجيكستان في تحقيق إنجاز جديد بعد تأهله لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

فريق الإمارات، الذي يعول على خبرة لاعبيه وتألقهم، يتطلع إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المراحل المتقدمة في ظل إرادتهم وقوة أدائهم، يدير المدير الفني البرتغالي باولو بينتو المواجهة، معتمدًا على النجوم في تحقيق الفوز.

من جهته، يدخل منتخب طاجيكستان المواجهة بعد تحقيقه إنجازًا كبيرًا بالتأهل للدور الـ 16، ويرغب في تحقيق مفاجأة أخرى عندما يواجه الإمارات اليوم. يتفائل منتخب طاجيكستان بأداء لاعبيه ويركز على الفرص المتاحة لتحقيق التأهل.

كيف تأهل الإمارات وطاجيكستان من دور المجموعات؟

تأهل منتخب الإمارات كوصيف في مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما تصدرت طاجيكستان مجموعتها برصيد كامل من 9 نقاط، مما يزيد من حماس المواجهة.

حكم مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

ويدير الحكم يوسوكي اراكي مباراة منتخبي الامارات وطاجيكستان في كأس آسيا 2023 اليوم الأحد، ويساعده جون ميهارا وتاكومي تاكاجي، ومحمد الهويس، بينما يجلس على مقاعد الفيديو ليدا جومبي، ويعاونه سيفاكورن بي دو.

تاريخ مواجهات الإمارات وطاجيكستان

إلتقى منتخب الإمارات أمام طاجيكستان في مباراتين وديتين فقط، حيث بدأت المواجهات بينهما خلال مواجهة ودية يوم 12 نوفمبر 2020 على استاد زعبيل بنادي الوصل، حقق خلالها الأبيض الانتصار بنتيجة 3-2، في مواجهة أولى تاريخيًا بين المنتخبين.

معلقين مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

المعلقين على المباراة هم أحمد الطيب، مناف الحميداوي، سالم السالمي، محمد الشامسى، عامر الخوذيري، فارس عوض، وأحمد النفيسة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

وتذاع أحداث مباراة منتخبي الإمارات وطاجيكستان في بطولة كأس آسيا 2023، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري للبطولة في العالم، إضافة عدة قنوات أخرى كالتالي:-

Al-Rabiaa Iraq

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN ASIAN CUP 1

SSC1 HD

Alkass EXTRA One HD

Alkass

EXTRA TWO HD

beIN ASIAN CUP 2

beIN ASIAN CUP 3

تشكيل مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

تشكيل الإمارات:-

حراسة المرمي: خالد عيسي.

خط الدفاع: خالد الظنخاني، خليفة الحمادي، بدر ناصر عبد العزيز، عبدالله إدريس.

خط الوسط: عبدالله رمضان، ماجد راشد، علي صالح.

خط الهجوم: كايو، سلطان عادل الأميري، فابيو ليما.

تشكيل طاجيكستان:-

حراسة المرمى: رستم يتيموف.

خط الدفاع: مانوشير سافاروف، وحدت حنونوف، أكثم نازاروف، زوير جورابايف.

خط الوسط: بارفيزجون عمرباييف، أليشير شوكوروف، إحسان بانشانبي.

خط الهجوم: رستم سويروف، أليشير جيليلوف، شيرفوني ماباتشويف.

تصريحات مدرب منتخب الإمارات

وقال البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات أمس من خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة طاجيكستان وقال: "نحن مستعدون لمواجهة منافسنا غدا في دور الـ16 وحضرنا بطريقة جيدة ونتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة أمام منتخب وصل إلى هذه المرحلة بحماس وزخم كبيرين ونجح في التأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه ولعب بأسلوب جيد وقدم أداء إيجابيا طيلة مرحلة المجموعات".

وأضاف: "المنتخب الطاجيكي يضم لاعبين بارعين ورغم المشاكل التي يعاني منها خط الدفاع لديهم لكنهم على مستوى الهجمات المعاكسة فهم جيدون والمباراة ستتطلب من المنتخب الاماراتي تركيزا عاليا وسيكونون جاهزين للتصدي لنقاط قوة منتخب طاجيكستان للتأهل للمرحلة التالية".

وأشار مدرب منتخب الامارات إلى أن منافسه الطاجيكي لديه حافز قوي حيث أنه تأهل إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له في البطولة القارية، لكنه شدد على أن ذلك ليس أقوى من حوافز منتخبه الذي تأهل وحقق هدفه المبدئي".

وأوضح: "مواجهة الغد ستكون صعبة ولن يكون منتخبه الاوفر حظا في هذه المباراة لكنهم سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لتصحيح الأخطاء السابقة ومواصلة مشوارهم في البطولة".

واصل: "اختيار القائمة يستند إلى الأفضل بالنسبة للمنتخب ولكل مباراة، إذ تعتمد قراراته على مردود اللاعبين خلال التدريبات وما قدموه على أرض الملعب وعلى هذا الاساس يتخذ قراره النهائي للتشكيلة.

وتابع: "حظوظنا متساوية لان منافسنا يشارك لأول مرة في البطولة.. ونحترم المنتخب الطاجيكي بفضل ما قدمه في البطولة لأننا لو استسهلنا خصمنا نكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا ونفكر كيف سيلعبون غدا وكيفية إيقاف خطورتهم وسنحاول الاستفادة من مهاراتنا واستراتيجيتنا واستغلال نقاط ضعف خصمنا وهذا ما سنقوم به".

بطاقة تعريف مباراة الإمارات وطاجيكستان بكأس آسيا 2023

1. التحدي الكبير: مباراة الإمارات وطاجيكستان في دور الـ 16 بكأس آسيا 2023 تمثل تحديًا كبيرًا للفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى التأهل لربع النهائي وتحقيق إنجاز في المسابقة.

2. تألق منتخب طاجيكستان: منتخب طاجيكستان يدخل المواجهة بعد تألق ملحوظ في المراحل الأولى، حيث تمكن من التأهل كمتصدر لمجموعته برصيد كامل من النقاط، مما يضيف جوًا من التحفيز والثقة للاعبين.

3. طموح الإمارات: من جهته، يحمل منتخب الإمارات طموحًا كبيرًا لتخطي عقبة طاجيكستان والمضي في مشواره نحو التتويج باللقب. يعول الفريق على خبرته وجودة لاعبيه لتحقيق الفوز.

4. مواجهة التاريخ: المواجهة تكون أيضًا تاريخية لمنتخب طاجيكستان الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، مما يجعل اللقاء أكثر إثارة وتشويقًا.

5. الأداء الفني: يعتمد المدير الفني للإمارات، باولو بينتو، على تكتيكاته وتنظيم اللاعبين لتحقيق الفوز، فيما يسعى منتخب طاجيكستان إلى تكرار الأداء الجيد الذي قدمه في المراحل السابقة.

6. المكان والزمان: تقام المباراة على أرض استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير. يضيف ذلك عنصرًا إضافيًا من الإثارة للمواجهة.

7. التركيز على الفوز: لا شك أن كل منتخب سيكون مركزًا على تحقيق الفوز، حيث يعني التأهل إلى الدور القادم الاقتراب أكثر من تحقيق الهدف النهائي في هذه البطولة الكبيرة.