كواليس مكالمة محمد صلاح قبل مواجهة مصر والكونغو.. شاهد ماذا قال للاعبين؟

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أحمد جودة - القاهرة -

تواصل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع محمد صلاح قائد الفراعنة، وذلك من أجل الإطمئنان على حالته الصحية، بعد إصابته مع المنتخب أمام غانا.

كواليس مكالمة محمد صلاح قبل مواجهة مصر والكونغو

ويتواجد صلاح في إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته في العضلة الخلفية مع منتخب مصر في لقاء غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث روي فيتوريا مع محمد صلاح خلال مكالمة جمعتهم حول إمكانية عودته لصفوف الفراعنة حال التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد البرتغالي لـمحمد صلاح على أن الجميع في داخل المنتخب يتمنى الشفاء له بشكل سريع ليتواجد مع زملائه، لاستكمال مشوار الفراعنة خلال الفترة المقبلة.