كواليس مثيرة.. ماذا فعل عبد الله السعيد لينضم للزمالك بسهولة؟

أحمد جودة - القاهرة - مايسترو بيراميدز على العتبة النهائية للقلعة البيضاء

رفض عبدالله السعيد تجديد عقده مع نادي بيراميدز، وذلك من أجل رغبته الكاملة في الإنضمام لنادي الزمالك، ليختتم مشواره داخل جدران الفارس الأبيض.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن عبد الله السعيد حتى الآن، لم يجدد تعاقده مع نادي بيراميدز، من أجل الانتقال لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.



رغبة السعيد تُقربه من الانتقال للقلعة البيضاء



قال عبدالله السعيد نصًا لإدارة ناديه(بيراميدز): "أود أن أختتم مشواري داخل جدران نادي الزمالك".

كما أنه عرض التنازل عن باقي مستحقاته لدى بيراميدز من أجل الإنضمام لصفوف الأبيض.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة من جديد مع اللاعب، على أن يتم الاتفاق خلالها على تفاصيل التعاقد ومدته التي من المتوقع أن تكون لموسم ونصف الموسم، وإنهاء كافة التفاصيل مع إدارة بيراميدز.