عاجل.. فيتوريا يختار بديل محمد الشناوي لمواجهة الكونغو مساء اليوم

أحمد جودة - القاهرة - إصابة حارس مصر تدفع البرتغالي لتغيير مركز حراسة المرمى

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بديل محمد الشناوي بعد إصابته بخلع في الكتف في مباراة الرأس الأخضر، بدور مجموعات أمم إفريقيا 2024.

وسيدفع فيتوريا بمحمد أبوجبل حارس مرمى الفراعنة، بديلًا لمحمد الشناوي، أمام الكونغو الديمقراطية.



وسيواجه مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت وصيف المجموعة السادسة، في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2023.

رسالة فيتوريا لأبو جبل قبل مواجهة الكونغو

وطالب فيتوريا الحارس بضروره تجهيز نفسه على المستوى الذهني بالشكل المطلوب للظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا له على ثقته الكاملة في قدرته لحماية عرين الفراعنة.

واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية يوم الأحد بتاريخ 28 يناير، على أرضية ملعب سان بيدرو.