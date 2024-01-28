نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق كرة القدم العالمية في كافة الانحاء، في معرفة توقيت متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوبورت كاونتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وأيضا القنوات الناقلة للقاء وهو ما يقدمه "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية.

ونجح فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوزًا هامًا أمام نظيره ويجان أثليتيك بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما حقق نيوبورت كاونتي الانتصار على نظيره أولدهام أثليتيك بنتيجة 2-0 في المسابقة السالف ذكرها.

توقيت متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الانجليزي

تقام أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الانجليزي، اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري، على أرضية ملعب رودني باراد، ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الانجليزي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع بالتحديد عبر قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق المعلق الرياضي جواد بده.