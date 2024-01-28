نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رسالة نارية.. ماذا قال روي فيتوريا لأبو جبل قبل ساعات من مواجهة مصر والكونغو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المدير الفني للفراعنة يبث الحماس في حارسه الأساسي

اختار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة ليكون بديل محمد الشناوي بعد إصابته بخلع في الكتف في مباراة الرأس الأخضر، بدور مجموعات أمم إفريقيا 2024.

وسيدفع فيتوريا بمحمد أبوجبل حارس مرمى الفراعنة، بديلًا لمحمد الشناوي، أمام الكونغو الديمقراطية.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية وصيف المجموعة السادسة، بث مباشر مصر والكونغو يلا شوت في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2023.

رسالة فيتوريا لأبو جبل قبل مواجهة الكونغو

وطالب فيتوريا الحارس بضروره تجهيز نفسه على المستوى الذهني بالشكل المطلوب للظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا له على ثقته الكاملة في قدرته لحماية عرين الفراعنة.

واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.



وتقام مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية يوم الأحد بتاريخ 28 يناير، على أرضية ملعب سان بيدرو.