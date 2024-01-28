نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاتة: مهند لاشين لابد أن يبدأ أساسيًا أمام الكونغو وغياب صلاح أثر على منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال رضا شحاتة نجم كرة القدم المصرية السابق أن مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز يستحق أن يكون لاعب أساسي اليوم فى تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة فى ظل غياب إمام عاشور.

وقال رضا شحاتة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مهند لاشين لاعب مميز ويستطيع أن يبدأ فى مركز وسط الملعب وليس محمد النني، لأن مهند لاشين له خصائص مختلفة ويستطيع اللعب بجانب حمدي فتحي ومروان عطية فى وسط الملعب، من أجل تقديم مستوي جيد للغاية.

وأضاف:" غياب محمد صلاح أثر بشكل كبير على منتخب مصر لأن وجوده بيفرق بشكل كبير حتي بالنسبة للفرق الأخري، ولا بد من الحذر أمام الكونغو الديمقراطية لأنه منتخب جيد وليس ضعيف.