ساندوتش الكان.. من بديل إمام عاشور في وسط ملعب مصر أمام الكونغو؟

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أحمد جودة - القاهرة - روي فيتوريا يختار اللاعب الثالث في وسط الملعب

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمتخب الفراعنة، على اختيار بديل إمام عاشور في تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب لاورينت بوكو، فى مدينة سان بيدرو، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا المقامة فى كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

وسيواجه منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا نظيره الكونغو الديمقراطية وصيف المجموعة السادسة، في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2023.

واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

من بديل إمام عاشور في تشكيل منتخب مصر اليوم؟







وسيكون محمد النني، هو بديل عاشور في مباراة اليوم، ليقوم بدور ثالث لاعبي الوسط بجوار حمدي فتحي ومروان عطية.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية يوم الأحد بتاريخ 28 يناير، على أرضية ملعب سان بيدرو.

وسيكون تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد حمدي (أحمد فتوح)، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد زيزو.