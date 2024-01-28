"أبـو بـلاش وصـل" فيديو مشاهدة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة نحو مواجهة مثيرة في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخبي مصر والكونغو، يُتوقع أن تكون المواجهة حافلة بالندية والتحدي، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي "الكان" في كوت ديفوار.

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موعد مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2024

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مساء اليوم الأحد الموافق 28 يناير، هو يوم إقامة مباراة منتخب مصر أمام منتخب الكونغو، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام الكونغو في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

البث المباشر لـ مباراة مصر والكونغو لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2024

تحمل شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتم نقل مباراة مصر والكونغو على قناة beIN AFCON 1 المخصصة لبث مباريات البطولة.

مباراة مصر والكونغو

معلق مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

يتولى المعلق المصري علي محمد علي مهمة التعليق على مباراة منتخب مصر والكونغو، في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الكونغو في كأس أمم إفريقيا

حارس المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد حمدي (أحمد فتوح)، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد زيزو.

مباراة مصر والكونغو

تشكيل منتخب الكونغو المتوقع ضد مصر في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: كالولو - مبيمبا - باتوبيسيكا - ماسوكو

خط الوسط: بيكيل- موتوسامي - كاكوتا

خط الهجوم: سيلاس - فيستون ماييلي - ويسا يوان

يذكر أن الفائز من لقاء مصر والكونغو الديمقراطية سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء اليوم، بدور الـ16

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة مصر والكونغو مشاهدة HD "اتفرج من البيت" من هـنــــا أو بدون تقطيع ومجانا.. مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والكونغو يلا شوت اليوم في أمم إفريقيا Live Now من هـــنـــــــا

تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024