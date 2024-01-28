بايرن ميونيخ يفقد لاعبه 3 أشهر بسبب الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة -

أصيب لاعب نادي بايرن ميونيخ كينجسلي كومان بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، وقد أعلن النادي عن ذلك ولم يحدد مدة الغياب.

بايرن ميونيخ يفقد لاعبه 3 أشهر



وصرحت تقارير صحفية إلى أن الإصابة التي تعرض لها لاعب بايرن ميونيخ ستبعده لمدة تترواح بين شهرين و3 أشهر، بعدما غادر الدولي الفرنسي الملعب على عكازين.

وقد تعرض الجناح الفرنسي للإصابة في الركبة خلال مشاركته مع فريقه ضد أوجسبورج وانتهت المواجهة بفوزه في الدوري الألماني في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وكشف النادي عبر موقعه أن اللاعب خضع لفحوصات طبية اثبتت إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.