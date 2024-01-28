عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي للريدز، استعدادا لمواجهة نظيره فريق نوريتش سيتي، مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد" في ذهاب الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كوانساه، كوناتي، جوميز، برادلي.

خط الوسط: ماكونيل، كورتيس جونز، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي من المقرر أن يتم إذاعتها عبر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة bein Sports 1HD.