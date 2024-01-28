روي فيتوريا يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامه قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

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أحمد جودة - القاهرة -

يعقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامه قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.

روي فيتوريا يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامه

وتأتي هذه الجلسة لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية والتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية والتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق.

موعد مباراه منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء اليوم.