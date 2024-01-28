"فتحنا عشان مصر 5 قنوات مجانية أدخل أتفرج" مشاهدة بث مباشر دون تقطيع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - ‏القنوات الناقلة لمباراة مصر ‏والكونغو الديمقراطية

منتخب مصر يستعد لمواجهة تحدي صعب أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا 2023، حيث ينظر الفريقين إلى لحظة مصيرية تحدد مستقبلهم في البطولة المقامة في كوت ديفوار.

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البث المباشر لـ مباراة مصر والكونغو الديمقراطية لحظة بلحظة



القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2024

تحمل شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتم نقل مباراة مصر والكونغو على قناة beIN AFCON 1 المخصصة لبث مباريات البطولة.

تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

معلق مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

يتولى المعلق المصري علي محمد علي مهمة التعليق على مباراة منتخب مصر والكونغو، في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

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موعد مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2024

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مساء اليوم الأحد الموافق 28 يناير، هو يوم إقامة مباراة منتخب مصر أمام منتخب الكونغو، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام الكونغو في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الكونغو في كأس أمم إفريقيا

حارس المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد حمدي (أحمد فتوح)، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد زيزو.

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تشكيل منتخب الكونغو المتوقع ضد مصر في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: كالولو - مبيمبا - باتوبيسيكا - ماسوكو

خط الوسط: بيكيل- موتوسامي - كاكوتا

خط الهجوم: سيلاس - فيستون ماييلي - ويسا يوان

الفائز من لقاء مصر والكونغو الديمقراطية سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء اليوم، بدور الـ16