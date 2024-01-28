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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، راحة سلبية لمدة أسبوع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

جاء ذلك، من أجل أن يقضي اللاعب التونسي الإجازة مع أسرته في تونس ومن ثم يعود للقاهرة بداية الأسبوع المقبل، بعد توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية مع بلاده.

كولر يفاجئ معلول بقرار عاجل في الأهلي

وتغيب علي معلول عن التواجد في معسكر الأهلي بالإمارات بسبب تواجده مع منتخب بلاده ومن المقرر أن يعود معلول للقاهرة للانتظام بالتدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها.

وكان منتخب تونس بقيادة جلال القادري ودع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار، من الدور الأول بعدما حقق نقطتين فقط.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، للعودة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب انتهاء معسكره في الإمارات والذي خاض خلاله مباراتين وديتين أمام الاخدود السعودي وانتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف، وأمام حتا الإماراتي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

