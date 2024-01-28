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أحمد جودة - القاهرة - تويتر HD.. مشاهدة الزمالك × أهلي جدة Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو أموال " | كأس دبي للتحدي 2024

مواجه عربية شرسة بين الزمالك المصري وأهلي جدة Al-Ahly vs Zamalek..شاهد بث مباشر ببلاش.. مباراة الزمالك وأهلي جدة في كأس دبي للتحدي 2024..تترقب عشاق كرة القدم العربية اليوم الأحد، مباراة نارية تجمع بين نادي الزمالك المصري ونظيره أهلي جدة السعودي، في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي 2024، والتي ستقام على ملعب آل مكتوم في مدينة دبي.

وتعد هذه المباراة مواجهة عربية من العيار الثقيل، حيث يلتقي فيها قطبا الكرة المصرية والسعودية، في مواجهة قوية تجمع بين الخبرة والتاريخ، حيث يسعى الزمالك لتحقيق لقبه الثالث في البطولة، بينما يسعى الأهلي جدة لتحقيق لقبه الأول.

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لذلك، تُقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل التفاصيل والمعلومات المهمة حول مباراة الزمالك وأهلي جدة في هذا التقرير.

تويتر HD.. مشاهدة الزمالك × أهلي جدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو أموال " | كأس دبي للتحدي 2024

مباراة الزمالك وأهلي جدة في كأس دبي للتحدي 2024

يسعى الزمالك إلى تحقيق لقبه الأول في البطولة، بعد أن قدم أداءً مميزًا في دور المجموعات، ثم تغلّب على الرجاء المغربي في نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي.

أما الأهلي السعودي، فيسعى إلى تحقيق اللقب الثاني له في البطولة، بعد أن فاز بها عام 2022، ويمتلك الفريق السعودي مجموعة من اللاعبين المميزين، الذين يمكنهم أن يصنعوا الفارق في المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن تكون المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي السعودي، مباراة قوية ومثيرة، وتحظى بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم العربية.

موعد مباراة الزمالك وأهلي جدة السعودي

تنطلق مباراة الزمالك وأهلي جدة السعودي، في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي، اليوم الأحد 28 يناير 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آل مكتوم في مدينة دبي.

وتعد هذه المباراة فرصة ذهبية لكلا الفريقين لتحقيق لقب البطولة، حيث يسعى الزمالك لتحقيق لقبه الأول في البطولة، بينما يسعى الأهلي السعودي لتحقيق اللقب الثاني له.

ومن المتوقع أن تكون المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي السعودي، مباراة قوية ومثيرة، وتحظى بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم العربية.

تويتر HD.. مشاهدة الزمالك × أهلي جدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو أموال " | كأس دبي للتحدي 2024

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأهلي جدة السعودي

تنقل مباراة الزمالك وأهلي جدة السعودي، في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي، اليوم الأحد 28 يناير 2024، عبر عدد من القنوات الفضائية، وهي:

قناة الزمالك، على القمر الصناعي نايل سات.

قناة دبي الرياضية، على القمر الصناعي نايل سات.

قناة SSC السعودية المفتوحة، على القمر الصناعي العرب سات.





القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ قناة الزمالك نايل سات 11219 أفقي 27500 3/4 قناة دبي الرياضية نايل سات 11096 أفقي 27500 3/4 قناة SSC السعودية المفتوحة العرب سات 12523 أفقي 27500 3/4

قائمة لاعبي نادي الزمالك في الإمارات



حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - محمود علاء - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد "دونجا" - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي - عمار ياسر.