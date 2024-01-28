نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة تشافي للاعبي برشلونة بعد قرار رحيله نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، جلسة مع لاعبيه اليوم خلال التدريب الصباحي، حيث تحدث عن قراره بالرحيل نهاية الموسم الحالي.

في إعلانه يوم السبت بعد هزيمة الفريق أمام فياريال في الدوري الإسباني، أكد تشافي أنه لن يستمر في تدريب برشلونة بعد انتهاء الموسم، وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه منذ فترة طويلة.

ماذا قال تشافي للاعبي برشلونة بشأن قرار الرحيل؟

وأثناء جلسة التدريب الصباحي، قام تشافي بشرح الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ أمام اللاعبين، دون وجود أي مسئول من مجلس الإدارة.

وفي تصريحاته للاعبي برشلونة، قال تشافي: "آسف لأنكم تفاجأتم بالتصريحات بهذه الطريقة، ولكن هذا القرار كان قائمًا داخليًا منذ وقت طويل ولم أستطع الانتظار أكثر".

وأضاف: "أعتقد أن القرار هو الأفضل للجميع، بالنسبة لي لأنني تحررت من العبء والضغوط، وهذا سيحرركم أيضًا من نفس الضغوط".

واستمر الحديث لنصف ساعة تقريبًا، حيث شكر تشافي اللاعبين على جهودهم وأكد أن هناك وقتًا متاحًا لتحقيق نتائج إيجابية قبل نهاية الموسم، داعيًا إياهم إلى تحقيق إنجازات ملفتة للنظر وتصحيح الصورة التي يروج لها بعض المشجعين حول فريق برشلونة.

وقد كان تشافي على وشك البكاء أثناء حديثه، حيث رد اللاعبون بتصفيق حار وقاموا بحمله بالاحتضان.