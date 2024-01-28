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أحمد جودة - القاهرة - مباشر تويتر دون تقطيع (0 - 0) .. بث مباشر مشاهدة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا يلا كورة لايف

جولة آسيوية قوية بين منتخبي Emirates Vs Tajikistan بكأس آسيا 2023، بث مباشر مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا، مباشر تويتر دون تقطيع (0 - 0).. بث مباشر مشاهدة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا يلا كورة لايف، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواجهة حماسية في دور الـ 16 بكأس آسيا 2023، حيث يتقابل منتخب الإمارات مع نظيره طاجيكستان. المنافسة تعد بتقديم لحظات مثيرة، حيث يسعى كل فريق للتأهل وترك بصمته في مشوار البطولة، يعكس هذا اللقاء الحماس والتحدي الذي يميز الأحداث الكروية، مما يجعلها مواجهة يترقبها الجمهور بشغف وتوتر.

مباشر تويتر دون تقطيع (0 - 0).. بث مباشر مشاهدة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا يلا كورة لايف

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متى موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا؟

يلاقي منتخب الإمارات نظيره منتخب طاجيكستان مساء اليوم الأحد 28 يناير الجاري، في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس آسيا المُقامة في قطر.

ومن المقرر أن نكون مباراة منتخبي الامارات وطاجيكستان في بطولة كأس آسيا، على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي في دولة قطر المستضيفة للبطولة في الفترة الحالية.

وسوف أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

يسعى منتخب الإمارات لتحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع النهائي، بينما يطمح منتخب طاجيكستان في تحقيق إنجاز جديد بعد تأهله لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

منتخب الإمارات، الذي يعول على خبرة لاعبيه وتألقهم، يتطلع إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المراحل المتقدمة في ظل إرادتهم وقوة أدائهم، يدير المدير الفني البرتغالي باولو بينتو المواجهة، معتمدًا على النجوم في تحقيق الفوز.

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من ناحية أخرى، يدخل منتخب طاجيكستان المواجهة بعد تحقيقه إنجازًا كبيرًا بالتأهل للدور الـ 16، ويرغب في تحقيق مفاجأة أخرى عندما يواجه الإمارات اليوم. يتفائل منتخب طاجيكستان بأداء لاعبيه ويركز على الفرص المتاحة لتحقيق التأهل.

كيف تأهل الإمارات وطاجيكستان من دور المجموعات؟

يذكر أن تأهل منتخب الإمارات كوصيف في مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما تصدرت طاجيكستان مجموعتها برصيد كامل من 9 نقاط، مما يزيد من حماس المواجهة.

مباشر تويتر دون تقطيع (0 - 0).. بث مباشر مشاهدة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا يلا كورة لايف

تاريخ مواجهات الإمارات وطاجيكستان

إلتقى منتخب الإمارات أمام طاجيكستان في مباراتين وديتين فقط، حيث بدأت المواجهات بينهما خلال مواجهة ودية يوم 12 نوفمبر 2020 على استاد زعبيل بنادي الوصل، حقق خلالها الأبيض الانتصار بنتيجة 3-2، في مواجهة أولى تاريخيًا بين المنتخبين.

تشكيل مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

تشكيل الإمارات:-

حراسة المرمي: خالد عيسي.

خط الدفاع: خالد الظنخاني، خليفة الحمادي، بدر ناصر عبد العزيز، عبدالله إدريس.

خط الوسط: عبدالله رمضان، ماجد راشد، علي صالح.

خط الهجوم: كايو، سلطان عادل الأميري، فابيو ليما.

تشكيل طاجيكستان:-

حراسة المرمى: رستم يتيموف.

خط الدفاع: مانوشير سافاروف، وحدت حنونوف، أكثم نازاروف، زوير جورابايف.

خط الوسط: بارفيزجون عمرباييف، أليشير شوكوروف، إحسان بانشانبي.

خط الهجوم: رستم سويروف، أليشير جيليلوف، شيرفوني ماباتشويف.

حكم مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

ويدير الحكم يوسوكي اراكي مباراة منتخبي الامارات وطاجيكستان في كأس آسيا 2023 اليوم الأحد، ويساعده جون ميهارا وتاكومي تاكاجي، ومحمد الهويس، بينما يجلس على مقاعد الفيديو ليدا جومبي، ويعاونه سيفاكورن بي دو.

معلقين مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

المعلقين على المباراة هم أحمد الطيب، مناف الحميداوي، سالم السالمي، محمد الشامسى، عامر الخوذيري، فارس عوض، وأحمد النفيسة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

وتذاع أحداث مباراة منتخبي الإمارات وطاجيكستان في بطولة كأس آسيا 2023، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري للبطولة في العالم، إضافة عدة قنوات أخرى كالتالي:-

Al-Rabiaa Iraq

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN ASIAN CUP 1

SSC1 HD

Alkass EXTRA One HD

Alkass

EXTRA TWO HD

beIN ASIAN CUP 2

beIN ASIAN CUP 3

تصريحات مدرب منتخب الإمارات

وقال البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات أمس من خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة طاجيكستان وقال: "نحن مستعدون لمواجهة منافسنا غدا في دور الـ16 وحضرنا بطريقة جيدة ونتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة أمام منتخب وصل إلى هذه المرحلة بحماس وزخم كبيرين ونجح في التأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه ولعب بأسلوب جيد وقدم أداء إيجابيا طيلة مرحلة المجموعات".

وأضاف: "المنتخب الطاجيكي يضم لاعبين بارعين ورغم المشاكل التي يعاني منها خط الدفاع لديهم لكنهم على مستوى الهجمات المعاكسة فهم جيدون والمباراة ستتطلب من المنتخب الاماراتي تركيزا عاليا وسيكونون جاهزين للتصدي لنقاط قوة منتخب طاجيكستان للتأهل للمرحلة التالية".

وأشار مدرب منتخب الامارات إلى أن منافسه الطاجيكي لديه حافز قوي حيث أنه تأهل إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له في البطولة القارية، لكنه شدد على أن ذلك ليس أقوى من حوافز منتخبه الذي تأهل وحقق هدفه المبدئي".

وأوضح: "مواجهة الغد ستكون صعبة ولن يكون منتخبه الاوفر حظا في هذه المباراة لكنهم سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لتصحيح الأخطاء السابقة ومواصلة مشوارهم في البطولة".

واصل: "اختيار القائمة يستند إلى الأفضل بالنسبة للمنتخب ولكل مباراة، إذ تعتمد قراراته على مردود اللاعبين خلال التدريبات وما قدموه على أرض الملعب وعلى هذا الاساس يتخذ قراره النهائي للتشكيلة.

وتابع: "حظوظنا متساوية لان منافسنا يشارك لأول مرة في البطولة.. ونحترم المنتخب الطاجيكي بفضل ما قدمه في البطولة لأننا لو استسهلنا خصمنا نكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا ونفكر كيف سيلعبون غدا وكيفية إيقاف خطورتهم وسنحاول الاستفادة من مهاراتنا واستراتيجيتنا واستغلال نقاط ضعف خصمنا وهذا ما سنقوم به".

بطاقة تعريف مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا

1. التأهل السابق: منتخب الإمارات يدخل المباراة بعد أداء جيد في المراحل الأولى، حيث تأهل كوصيف في مجموعته برصيد 4 نقاط، مما يمنحه زخمًا إيجابيًا لتحقيق التأهل للمراحل اللاحقة.

2. تألق طاجيكستان: طاجيكستان يظهر بقوة في أول مشاركة له في كأس آسيا، حيث تصدر مجموعته برصيد كامل من 9 نقاط، ما يبرز تألق الفريق ويضعه في موقع مميز.

3. التاريخ الأولي: يعكس هذا اللقاء التاريخ الأولي لمنتخب طاجيكستان في هذه البطولة، مما يضفي جوًا من المتعة والفضول حول كيف سيتأقلم الفريق مع مراحل البطولة.

4. طموح الإمارات للتألق: يسعى منتخب الإمارات إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الانتصار لمواصلة مسيرته نحو المراحل النهائية، مع استغلال خبرات لاعبيه.

5. توازن الفريقين: المباراة تعد تحديًا متوازنًا بين فريقين يمتلكان إمكانيات ومهارات فنية قوية، مما يعدد المكونات للتوقعات بمواجهة قوية ومثيرة.

6. الجمهور والتحفيز: يتوقع أن يشهد استاد أحمد بن علي المونديالي إقبالًا كبيرًا من الجماهير، مما يضيف عامل التحفيز والدعم الجماهيري للمنتخبين.

7. التكتيك والإستراتيجية: يشكل الاختيار الصحيح للتكتيك والاستراتيجية عنصرًا حاسمًا في تحديد الفائز في هذه المباراة، ويُتوقع أن يتنافس المدربان على إيجاد الخطط الفعّالة.

إن هذه النقاط تبرز أهمية المواجهة وتشير إلى أن المشجعين سيكونون على موعد مع مباراة مليئة بالإثارة والتشويق.