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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن دون ولا مليم "Zamalek × Al-hli Saudi".. مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي جدة بث مباشر في نهائي كأس دبي للتحدي

منافسة عربية شرسة قوية بين فريقي zamalek SC VS Al-hli Saudi في كأس دبي للتحدي اليوم، بث مباشر مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي للتحدي، جارية (1-0) شاهد الآن دون ولا مليم "Zamalek × Al-hli Saudi".. مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي جدة بث مباشر في نهائي كأس دبي للتحدي، في قمة النهائي المنتظرة، انطلقت الآن مباراة فريقي الزمالك المصري والأهلي السعودي في مواجهة كروية مليئة بالحماس والتحدي، النهائي الذي يعد محطة حاسمة لتحديد بطل كأس دبي للتحدي 2024، حيث يتنافس الفريقان على رفع الكأس في لحظة فارقة تتحدد فيها مصائر الفرق، ترقبوا لقاءً مليئًا بالمشاعر الرياضية والأداء البارع في هذه المعركة الكروية المنتظرة، بالقدم اليسرى نجح محمود عبدالرازق شيكابالا من تسجيل هدف في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد مراوغة رائعة الدفاع.

جارية (1-0) شاهد الآن دون ولا مليم "Zamalek × Al-hli Saudi".. مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي جدة بث مباشر في نهائي كأس دبي للتحدي

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مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي للتحدي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره فريق أهلي جدة السعودي مساء اليوم الأحد 28 يناير الجاري 2024، في إطار المباراة النهائية من بطولة كأس دبي للتحدي الودية.

ويفتتح ملعب ستاد آل مكتوم في دولة الإمارات العربية أبوابة ليحتضن المباراة بين الفريقين، في إطار المباراة النهائية من البطولة الثانية الودية التي يشارك فيها الزمالك خلال فترة معسكرة ضمن فترة إعداد الفريق بالتوقف الدولي أثناء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

متى موعد مباراة الزمالك وأهلي جدة؟

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الزمالك وأهلي جدة في كأس دبي للتحدي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ما هو تشكيل مباراة الزمالك وأهلي جدة بكأس دبي؟

تشكيل الزمالك:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

البدلاء:

عبد الرحمن نفاد، معاذ علاء الدين، حاتم سكر، محمود علاء،حمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي

تشكيل أهلي جدة:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، سعيد بالعبيد، علي مجرشي، روجر إيبانيز.

خط الوسط: رياض محرز، جابرييل فيجا، فرانك كيسييه، محمد المجحد.

خط الهجوم: ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان.

كيف تأهل الزمالك إلى نهائي كأس دبي للتحدي؟

كان تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه معتمد جمال، عقب الفوز على نظيره الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب إنتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وكان الزمالك وقع في فخ الهزيمة مرتين في بطولة الوحدة الودية التي أقيمت في الإمارات أيضًا، على يد فريقي الوحدة الإماراتي الأول ليحتل المركز الرابع ضمن البطولة.

كيف تأهل أهلي جدة إلى نهائي كأس دبي للتحدي؟

كما أن نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، في خطف بطاقة التأهل إلى الدور النهائي عقب الفوز على نظيره وهان ثري الصيني بثلاثية مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي.

حيث تقام بطولة كأس دبي الودية في الإمارات، خلال الفترة من 26 يناير حتى 28 ذات الشهر، بمشاركة 4 فرق في البطولة وهم الزمالك والرجاء المغربي من قارة إفريقيا، وأهلي جدة ووهان ثري الصيني من آسيا.

وتقام البطولة من لقاءين فقط لكل فريق، حيث تقام مباراة في الدور النصف النهائي، ثم التأهل إلى المباراة النهائية.

يذكر أن واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أهلي جدة السعودي في مباراتين أحدهما في القاهرة، والآخرى في جدة، وفاز الفريق الأبيض في لقاء وتعادل في الآخر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأهلي جدة؟

سوف تذاع أحداث مباراة الزمالك وأهلي جدة في كأس دبي للتحدي الودي، عبر مجموعة قنوات أبو ظبي سبورتس، بجانب إذاعتها عبر قناة الزمالك المصرية اليوم الأحد، إضافة إلى قناة SSC sports الرياضية السعودية.

تردد قناة دبي الرياضية نايل سات

تردد: 11785

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC السعودية الرياضية عرب سات

التردد: 12380

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

قائمة الزمالك لمباراة أهلي جدة

حراس المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

في لحظة مصيرية تحمل بين طياتها العديد من الأحلام والتطلعات، يلتقي الزمالك المصري والأهلي السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي 2024. هذه المواجهة ليست مجرد لقاء كروي، بل صراع بين عملاقين يتنافسان على اللقب الغالي.

في ملعب الأحلام وتحت أضواء النهائي، يتجسد الإثارة والتشويق في مواجهة الزمالك والأهلي. يسعى الفريقان إلى تقديم أداء لافت والظفر بلقب البطولة، وسط توقعات مرتفعة من قبل الجماهير.

نجوم الفرق سيكونون على موعد مع العرض الرياضي الكبير، حيث يسعى كل لاعب لتقديم أفضل ما لديه وصناعة لحظات لا تُنسى في هذه المباراة المنتظرة. ترقبوا تحليلات التكتيك، واللحظات الفردية البارعة، والتفاصيل الحماسية في هذا الصراع الرياضي الرائع.

بطاقة تعريف مباراة الزمالك وأهلي جدة في كأس دبي للتحدي

1. التاريخ الكروي: يتنافس الزمالك والأهلي السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي 2024، مما يجعل هذه المواجهة لحظة مميزة في تاريخ كرة القدم.

2. التشويق والتحدي: توقعات كبيرة تحيط بالمباراة، حيث يتنافس الفريقان بقوة في سبيل التتويج باللقب، مما يزيد من حدة التشويق والحماس.

3. نجوم الفرق: يشهد النهائي تألق نجوم الفرق، مثل "شيكابالا" من الزمالك و"رياض محرز" من الأهلي السعودي، وهم سيكونون في صلب الأحداث.

4. التكتيك والتشكيل المتوقع: يثير التشكيل المتوقع للفريقين اهتمام الجماهير، حيث يكشف عن استراتيجيات المدربين وخططهم لهذه المواجهة الحاسمة.

5. الجماهير والتأثير النفسي: حضور الجماهير ودعمها للفريقين يضفي عنصرًا إضافيًا من الحماس والتأثير النفسي، مما يجعل اللقاء أكثر إثارة.