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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن مجاني.. شاهد مصر ضد الكونغو الديموقراطية Youtube بث مباشر دون "تشفير أو تقطيع" | كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الآن مجاني .. شاهد مصر ضد الكونغو الديموقراطية Youtube بث مباشر بدون "تشفير أو تقطيع" | كأس أمم أفريقيا 2024
جولة إفريقية قوية مصر والكونغو الديمقراطية Egypt vs DR Congo في الدور ال١٦..من البيت ومن غير فلوس..مشاهدة مصر أمام الكونغو الديمقراطية Yalla Koora بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024..تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب لورون بوكو بمدينة سان بيدرو، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.
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لذلك، تُقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل التفاصيل والمعلومات المهمة حول مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في هذا التقرير.
مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16
تعد هذه المباراة مهمة للغاية للمنتخب المصري، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، ومواصلة مشوارهم نحو اللقب القاري.
ويدخل منتخب مصر المباراة وهو يعاني من بعض الغيابات، أبرزها محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، إلا أن الجهاز الفني بقيادة روى فيتوريا يسعى إلى تعويض هذه الغيابات بأفضل طريقة ممكنة.
أما منتخب الكونغو الديمقراطية، فيدخل المباراة وهو يسعى إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.
وتبدو المباراة متكافئة بين المنتخبين، حيث يمتلك كل منهما عناصر مميزة، وستكون النتيجة في النهاية مرهونة بأداء اللاعبين وتركيزهم في المباراة.
موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية
تنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، الموافق 28 يناير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت المغرب، والتاسعة بتوقيت الجزائر.
وتقام المباراة على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023-2024، المُقامة في كوت ديفوار.
القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية
تُعد مجموعة بي إن سبورتس هي القنوات الناقلة الحصرية لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023-2024، المُقامة في كوت ديفوار، ومن بينها مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، التي ستقام اليوم الأحد، في دور الـ16 من البطولة.
وسيتم بث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1، والتي تُعد من أهم قنوات مجموعة بي إن سبورتس، وتُقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة، مع استوديو تحليلي مُميز يضم نخبة من المحللين الفنيين.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية
يمكن لعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 على العديد من القنوات المجانية، والتي تتمثل في:
- قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 275002.
- قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا، تردد 12356 H معدل ترميز 7100، تردد 12346 H معدل ترميز 96003.
- قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 275004.
- قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 275005.
- قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500.
كما أعلنت قناة الجزائرية الرياضية عن نقلها لأحداث المباراة، وذلك على القمر الصناعي النايل سات والتردد 11680، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6.
جدول ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|tvt التوجولية
|يوتلسات 9 شرق
|11900
|أفقي
|275002
|TV 5.8
|تركسات 42 شرقًا
|12356 H
|معدل ترميز 7100
|TV 5.8
|تركسات 42 شرقًا
|12346 H
|معدل ترميز 96003
|Ortb البينينية
|يوتلسات 9 شرق
|11900
|أفقي
|275004
|TRT
|يوتلسات 7 شرق
|11900
|أفقي
|275005
|Rti الإيفوارية
|يوتلسات 9 شرق
|11900
|أفقي
|27500
|الجزائرية الرياضية
|النايل سات
|11680
|أفقي
|27500
|الجزائرية الرياضية
|هوت بيرد
|12577
|أفقي
|27500
|الأرضية الجزائرية
|استرا
|12577
|أفقي
|27500
تشكيلة فريق مصر المتوقعة لمباراته أمام الكونغو الديمقراطية
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد حمدي
خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو
الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، مصطفى محمد