نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يمطر شباك نوريتش سيتي بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز الكبير على فريق نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في الدور الرابع من البطولة

أحداث مباراة ليفربول ونوريتش

ونجح اللاعب كورتيس جونز، نجم فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول لصالح الريدز، في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بأسيست من جيمس ماكونيل.

ثم أدرك بن جيبسون في الدقيقة 24 هدف التعادل لصالح فريق نوريتش سيتي، بعد عرضية من جابرييل سارا.

وسجل داروين نونيز الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة متقنة من كونور برادلي.

وأضاف ديوجو جوتا الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 53، من عمر الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى نوريتش سيتي.

وسجل فيرجيل فان دايك الهدف الرابع لفريقه ليفربول في الدقيقة 64، من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن بورخا ساينز لاعب فريق نوريتش سيتي في الدقيقة 69، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة 5+90، تمكن اللاعب ريان جرافينبيرش من تسجيل الهدف الخامس لصالح ليفربول، بعد رأسية رائعة.