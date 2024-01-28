نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على أهلي جدة بهدف شيكابالا في كأس دبي للتحدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقدم على نظيره فريق أهلي جدة بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ستاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي.



جاء هدف الزمالك في الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض.



وحاول لاعبي أهلي جدة في الصغط وإحراز هدف التعادل في اللقاء ولكن دون جدوى.



ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.

