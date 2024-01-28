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أحمد جودة - القاهرة - من البيت ومن غير فلوس ..مشاهدة مصر أمام الكونغو الديمقراطية Yalla Koora بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم أفريقيا 2024

جولة إفريقية قوية مصر والكونغو الديمقراطية Egypt vs DR Congo في الدور ال١٦..من البيت ومن غير فلوس..مشاهدة مصر أمام الكونغو الديمقراطية Yalla Koora بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024..تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب لورون بوكو بمدينة سان بيدرو، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

من البيت ومن غير فلوس..مشاهدة مصر أمام الكونغو الديمقراطية Yalla Koora بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16

تعد هذه المباراة مهمة للغاية للمنتخب المصري، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، ومواصلة مشوارهم نحو اللقب القاري.

ويدخل منتخب مصر المباراة وهو يعاني من بعض الغيابات، أبرزها محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، إلا أن الجهاز الفني بقيادة روى فيتوريا يسعى إلى تعويض هذه الغيابات بأفضل طريقة ممكنة.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية، فيدخل المباراة وهو يسعى إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.

وتبدو المباراة متكافئة بين المنتخبين، حيث يمتلك كل منهما عناصر مميزة، وستكون النتيجة في النهاية مرهونة بأداء اللاعبين وتركيزهم في المباراة.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، الموافق 28 يناير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت المغرب، والتاسعة بتوقيت الجزائر.

وتقام المباراة على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023-2024، المُقامة في كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تُعد مجموعة بي إن سبورتس هي القنوات الناقلة الحصرية لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023-2024، المُقامة في كوت ديفوار، ومن بينها مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، التي ستقام اليوم الأحد، في دور الـ16 من البطولة.

وسيتم بث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1، والتي تُعد من أهم قنوات مجموعة بي إن سبورتس، وتُقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة، مع استوديو تحليلي مُميز يضم نخبة من المحللين الفنيين.

من البيت ومن غير فلوس..مشاهدة مصر أمام الكونغو الديمقراطية Yalla Koora بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024



القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية

يمكن لعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 على العديد من القنوات المجانية، والتي تتمثل في:

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 275002.

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا، تردد 12356 H معدل ترميز 7100، تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 275004.

قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 275005.

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500.

كما أعلنت قناة الجزائرية الرياضية عن نقلها لأحداث المباراة، وذلك على القمر الصناعي النايل سات والتردد 11680، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جدول ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز tvt التوجولية يوتلسات 9 شرق 11900 أفقي 275002 TV 5.8 تركسات 42 شرقًا 12356 H معدل ترميز 7100 TV 5.8 تركسات 42 شرقًا 12346 H معدل ترميز 96003 Ortb البينينية يوتلسات 9 شرق 11900 أفقي 275004 TRT يوتلسات 7 شرق 11900 أفقي 275005 Rti الإيفوارية يوتلسات 9 شرق 11900 أفقي 27500 الجزائرية الرياضية النايل سات 11680 أفقي 27500 الجزائرية الرياضية هوت بيرد 12577 أفقي 27500 الأرضية الجزائرية استرا 12577 أفقي 27500

تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

تعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى عام 1970، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في السودان، وفازت مصر بهدف نظيف سجله علي أبو جريشة.

وكانت المواجهة الثانية في عام 1974، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، وخسرت مصر بنتيجة 3-2، لتودع البطولة وتفوز الكونغو باللقب.

و بعد غياب طويل، التقى المنتخبين مرة أخرى في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 1990، وفازت مصر 2-1.

وفي عام 2006، التقى المنتخبان مرة أخرى في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية، وفازت مصر 4-0.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2019، وفازت مصر 2-0.

وبذلك، يتفوق منتخب مصر في تاريخ مواجهاته مع الكونغو الديمقراطية، حيث فاز في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل 3 مباريات.