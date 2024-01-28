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أحمد جودة - القاهرة - مطرطارس يتذوق الانتصار وبنى سويف ضيفا على اطسا بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

سقط مركز شباب ابشواى فى فخ الخسارة بنتيجة 3/2 أمام شقيقه نادى مطرطارس، ليتوقف رصيد ابشواى عند 16 نقطة فيما ارتفع رصيد مطرطارس للنقطة 6ه وحاول فوز يحققه الفريق منذ بداية المسابقة.



فيما حقق مركز شباب الفيوم فوزا بنتيجة 4/1 أمام شقيقه نادى ابو كساة، ليرتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 17 فيما توقف رصيدن نادى ابو كساة عند 10 نقاط.

فيما كانت نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة قد شهدت فوز نادى توت عنخ امون خارج الديار أمام نادى أهلى الغرق بنتيجة 3/1 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم ، ليرتفع رصيد توت عنخ امون للنقطة 39 فيما توقف رصيد اهلى الغرق عند 17 نقطة.

وحقق مركز شباب سنورس فوزا بنتيجة 4 /1 أمام نظيره مركز شباب سمسطا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب سنورس، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 28 فيما توقف رصيد سمسطا عند 17 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة بإقامة مباراة وحيدة عصر الإثنين حيث يحل نادى بنى سويف ضيفا على مركز شباب اطسا بملعب مركز شباب الفيوم.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 39 نقطة.

2 - سنورس 28 نقطة.

3 - بنى سويف 26 نقطة.

4 - اهلى الغرق 17 نقطة.

5 - سمسطا 17 نقطة.ز

6 - مركز شباب الفيوم 17 نقطة.

7 - ابشواى 16 نقطة.

8 - ابو كساة 10 نقاط.

9 - مطرطارس 6 نقاط .

10 - اطسا 5 نقاط